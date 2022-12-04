اتفرج- انت الان تتابع خبر هجوم عنيف من تامر عبد المنعم على أصالة بعد تصريحاتها الأخيرة: الله يرحم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان تامر عبد المنعم بتوجيه هجوم عنيف إلى الفنانة السورية أصالة، وهذا جاء بسبب التصريحات الأخيرة الخاصة بها، وهي أن السعودية هي صاحبة الفضل الأول عليها في حصولها على النجومية والشهرة الكبيرة، وهذا أثناء حفها الأخيرة الذي قدمته في موسم الرياض.

اعتذار من أصالة إلى المصريين

وحرص تامر عبد المنعم على نشر صورة إلى صالة في فترة شبابها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، علق قائلاً “الله يرحمها القديرة هدى سلطان لها أغنية بديعة اسمها إن كنت ناسي أفكرك.. الله يرحم”.

وسريعاً قدمت الفنانة أصالة اعتذار إلى كل المصريين، وقالت في مداخلة هاتفية لها في برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي أديب من خلال شاشة قناة إم بي سي مصر، قائلة “مكانة مصر في قلبي ليست محل نقاش لا شك في محبتي، في الحفلة كنت أشعر بروحي بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني، أنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل”.واستكملت قائلة “بلدي مصر وولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش، مصر بالنسبة لي مثل ابنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي، وآسفة لو قلت كلمة جرحتكم، ولا أستطيع أن أنكر فضلها عليّ، كما أن طباعي كلها أصبحت مصرية، وتعلمت منها كل حاجة وأنا آسفة لو قولت كلمة جرحتكم، أيضا بعتذر للأستاذ حلمي بكر لو قولت حاجة وهو زعل مني”.