فن ومشاهير

اتفرج حبيبة كريستيانو «جورجينا» تخطف الانظار باطلالتها في مدرجات مونديال قطر.. والمفاجأة ما ارتدته !! صور

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الرياض - محمد الاطلسي - أشعلت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاضرين  في المباراة التي جمعت منتخب البرتغال وكوريا الجنوبية اذ تواجدت لدعم والد أطفالهما واختارت اطلالة خطفت الاضواء رفم بساطتها وذلك لانها أظهرت انحناءات جسمها فاختارت بنطلون جينز ضيق مع توب باللون الاخضر الفوسوفوري ووضعت المجوهرات الماسية التي يتخطى سعرها النصف مليون دولار أميركي. ورفعت شعرها عن وجهها ووضعت مكياجا خفيفا وظهرت في غاية الجمال. هذا ما حضر معها كريستيانو جونيور ( ابن كريستيانو الاول من امرأة مجهولة) وتوأمه من أم بديلة اذافة الى ابنتهما الانا مارتينا التي انجبتها جورجينا في 2017.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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