طرح بوستر فيلم مطرح مطروح لمحمود حميدة المقرر عرضه في رأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - بدأ المنتج محمد السبكي فى الترويج لفيلمه الجديد مطرح مطروح والذي يخوض به موسم رأس السنة ، من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم.ونشر السبكي البوستر الرسمي من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليه قائلأ: فيلم مطرح مطروح قريبًأ.

تفاصيل فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

وكان المنتج محمد السبكي قد أعلن عن مشاركة الممثل البريطاني سكوت آدكينز الشهير بـ "بويكا" للمرة الثانية معه من خلال فيلم "مطرح مطروح"، وقام بتصوير جميع مشاهده الشهر الماضي ما بين محافظتي مطروح والقاهرة، وكانت معظم مشاهده أكشن مع طارق الأبياري.

وأكد الممثل والمخرج الشاب طارق الإبياري أنه سعيد بالمشاركة فى فيلم مطرح مطروح مع الفنان محمود حميدة لكونه أول دور أكشن يمثله فى السينما.

وتابع طارق أن الفيلم يشهد العديد من المشاهد الأكشن التى يشترك فيها مع الممثل بويكا، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.