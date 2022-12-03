ياسمين رئيس تثير الجدل برسالة غامضة: ”لا شيء حقيقي”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 05:27 مساءً - أثارت الفنانة ياسمين رئيس، الجدل عبر السوشيال ميديا برسالة غامضة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت ياسمين رئيس، صورة لها من داخل سيارتها ، وعلقت قائلة: "لا شيء حقيقي".

وتشارك ياسمين رئيس فى بطولة" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.