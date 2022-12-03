41 فيلما تشارك في مسابقة ”البحر الأحمر السينمائي الدولي” للأفلام الطويلة والقصيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 01:32 مساءً - واصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعالياته بإطلاق مسابقة البحر الأحمر، التي ستعرض أهم الإنجازات الإبداعية لصانعي الأفلام في أقسامها الخاصة للأفلام الطويلة والقصيرة.

وستقدم التشكيلة المكونة من 26 فيلماً قصيراً و15 فيلماً روائياً طويلاً مجموعة متميّزة من المواهب في العالم العربي والأفريقي والآسيوي، وتعرض بعضاً من أكثر الأعمال إثارة للإعجاب وتميّزاً، التي تمَّ إنتاجها خلال العام المنصرم.

ويستضيف سوق البحر الأحمر منصّة المهرجان المخصّصة لاستكشاف صانعي الأفلام، برنامجاً حافلاً بالفعاليات المنظّمة بهدف تعزيز التبادل المعرفي، وتحفيز الإنتاج المشترك، وخلق فرص جديدة للتعاون والتوزيع والإنتاج.

ويستقطب السوق ممثلين من 46 دولة، يومي 3 و6 ديسمبر الجاري، حيث يمنح الحضور فرصة التواصل والاطلاع على المشهد السينمائي السعودي الحيوي، إضافة إلى أفضل إنتاجات المنطقة العربية والأفريقية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي أن الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تحظى بأهمية غير مسبوقة، وذلك مؤشر واضح على التطوّر الذي يشهده المهرجان، ودوره الحيوي في تحويل وإعادة تشكيل مستقبل جيلنا القادم من المبدعين، معرباً عن آماله في أن تتجاوز هذه الدورة التوقعات نظير الحضور اللافت من عشاق السينما ورواة القصص والموهوبين والمتخصّصين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، وفتح آفاق وفرص جديدة وفريدة لإيصال الأفلام الجديدة إلى جمهور أوسع، وعرض إبداعات المواهب الجديدة والمثيرة للاهتمام، وتقديم إسهامات ثقافية ملموسة على صعيد المملكة والمنطقة بشكل عام.

وأشار إلى أن دورة المهرجان هذا العام تحمل شعار "السينما كل شيء" ويأتي وفي جعبته العديد من المفاجآت المميزة، ومن بينها حضور أشهر نجوم بوليوود، وتكريم لباقة من نجوم العرب والعالم وسط حضور عدد كبير من الفنانين وصنَّاع السينما على مستوى العالم.