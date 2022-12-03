صدمات فى حياة حورية فرغلى.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 11:32 صباحاً - تصدرت الفنانة حورية فرغلى ، تريند جوجل وذلك بعد عدد من التصريحات الصادمة لجمهورها ، والتى تخص عملياتها السابقة التى أجرتها فى أنفها من أجل إعادة حاستي الشم والتذوق.

وتعد حورية فرغلى، إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة ، ولكن يظل حياتها الشخصية وإجراء العمليات الجراحية هي مصدر تصدرها محركات بحث جوجل ومواقع التواصل بشكل أكبر.

وصدمت حورية فرغلي جمهورها بالتأكيد على أن القفص الصدرى خالى من العظام بسبب الاستعانة به لأنفها، الأمر الذى أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفنى.

وكشفت حورية فرغلي، عن أن منزلها مسكون بكائنين من العالم الآخر تراهما باستمرار ولكنهما لا يؤذونها، قائلة: “البيت عندي فيه بنت وولد من العالم الآخر وبشوفهم علطول ، وهما بيهزروا معايا كتير ويفضلوا يخبطوا على الباب ويفتحوا الباب.. بشوف البنت قاعدة على سفرة المنزل وشعرها زي شعري والولد بيكون لابس شورت وفانلة وهما تقريبا في نفس السن”.

وقال حورية فرغلى: “أشعر بالظلم عندما يقول أحد أن سبب حادثة أنفي عمليات التجميل.. وكنت فى برنامج بلبنان وطلعت التقرير الخاص بالطبيب ونشرته أمام الجميع”.

وأضافت حورية فرغلي، خلال حوارها ببرنامج “حبر سري” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “اللي عايز يتكلم يتكلم.. واللي مش عايز يبصلي خالص ميبصش.. ووصلت لمرحلة عدم الأهتمام”.

وتابعت حورية فرغلي: “أنا الآن بعيدة كل البعد عن أى جمال.. والحمد لله أني أخذت ملكة جمال قبل ذلك.. ودائما ما أقارن صوري بتلك الفترة.. ونسيت أني ست وأني أبص فى المراية لسنوات”.

وعن حرمانها من الأمومة، عقبت: “حرماني منها تعبني أكثر من الحادثة التي حدثت لي.. وأنا راضية الحمد لله”.

مشهد حورية فرغلى

علقت الفنانة حورية فرغلى، على مشهد الإغراء فى فيلم كلمنى شكرًا، وقالت :" لو رجع بيا الزمن مش هعمل هذا المشهد، مؤكدة أنه لم يكن مكتوبًا فى الورق أثناء عرض الدور عليها".

وأضاف الفنانة حورية فرغلى، خلال حوار تلفزيوني، :" المشهد كان عبارة عن ارتداء نظارة و الجلوس على الكمبيوتر بقميص نوم فقط ولكن لم يكون هناك ترتيب لجعل الملابس كما ظهر".

ولفتت إلى أنها لم تخلع ملابسها بالكامل، على الرغم من أن الكاميرا أظهرت خلعها للملابس، و الجميع اعتقد ذلك.

وأشارت إلى أن هذا المشهد كان أول يوم لها فى التمثيل، وأنها نفذت تعليمات المخرج خالد يوسف، وكانت خائفة منه : " قمت بتنفيذ تعليماته ونادمة عليها".