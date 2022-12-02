انت الان تتابع خبر حجم ثروة عمر كمال.. حمو بيكا بيحسد صديقه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عادت مرة أخرى الفيديوهات التي تجمع بين المطرب الشعبي عمر كمال ومغني المهرجانات حمو بيكا، والتي تحقق أعلى نسبة مشاهدة على صفحات السوشيال ميديا، والتي تنال اعجاب الكثير من الجمهور في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

سر عدم زواج عمر كمال

نشر منذ قليل المطرب الشعبي عمر كمال، مقكع فيديو له، يجمعه مع مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك داخل سيارته، وحدث بينهم حوار طريف كشف فيه بيكا عن حجم ثروة عمر كمال، فضلا عن حديثهم عن العزوبية التي يتمسك بيها عمر كمال.

ظهر في الفيديو الذي جمع بين حمو بيكا وعمر كمال حول عدم رغبة عمر كمال في الزواج في الوقت الحالي.

ورد عمر كمال على سؤال حمو بيكا بخصوص أنه لم يتزوج حتى الآن، قال “الجواز مش جاي معايا يا بيكا”، ليرد عليه حمو بيكا متسائلا: «انت بتجمع فلوس ليه»، ليرد الأول قائلا: «عشان اتمتع».

ورد حمو بيكا، على عمر كمال، قائلا: ياريتني أشوفك بتتمتع انت ممكن تموت وتسيب الفلوس دي»، فرد عمر بطريق استفزت بيكا فقال: “عاوز تأمين مستقبلي الأول بعدين اتجوز وأمن مستقبل عيالي”.

ثروة عمر كمال

وخلال الحوار الذي جمع بين حمو بيكا وعمر كمال، فكان رد بيكا على كلام عمر كمال بشأن أنه يريد تأمين مستقبله.

قال له بيكا: “الفلوس دي بتروح فين.. تأمن مستقبلك أكتر من كده.. انت بتلعب في 30 مليون يا عمر”.

فجاء رد عمر كمال عليه قال: الله أكبر يا عم.. فيه إيه يا بيكا احنا سنتين تلاتة نجومية لسة ما عملناش حاجة.

وقال له بيكا: “أنا نفسي احضر فرحك يا عمر”، فكان رد عمر كمال: “انا هاتصل بأمي أشوف فيها ايه انا حاسس ان مكتبي ولع”.

فرد بيكا عليه وقال “نت ممكن تموت أصلا وما تعرفش تتصل بيها”، فكان رد عمر كمال: “يا عم سيبني أعيش”، فرد عليه بيكا: “أنت هتموت والفلوس دي بتولد فلوس وانت مش موجود أصلا”.