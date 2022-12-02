اتفرج- انت الان تتابع خبر كانيه ويست يفجّر فضيحة جنسية حول كيم كاردشيان وتويتر يوقف حسابه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، يثير الجدل بتصريحاته الصادمة التي ينشرها عبر حسابه في تويتر، فبعد تدوينته الغريبة التي أبدى فيها إعجابه بزعيم النازية الألماني أدولف هتلر، عاد بعد ساعات قليلة ليفجر فضيحة جديدة حول طليقته النجمة كيم كاردشيان.

وشن كاني ويست هجوما ناريا على نجم الدوري الأمريكي للمحترفين، كريس بول، وادعى انه أمسك به متلبسا في علاقة غرامية مع كيم، عندما كانت لا تزال زوجته حينها.

أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الذين تساءلوا عن مصداقية هذه المعلومات وان كانت كاردشيان حقا قد خانت كاني ويست.

وعلى صعيد آخر، أعلن الملياردير الأمريكي، ومالك تويتر، إيلون ماسك، تعليق حساب كاني ويست على المنصة بتهمة التحريض على العنف، بعد نشر تصريحات معادية للسامية، وإعجابه بالزعيم النازي هتلر.

وكان مغني الراب، قد نشر تغريدة، يوم الخميس، عبر فيها عن إعجابه بهتلر، كما قال في احد البرامج، ان هتلر فعل أشياء جيدة، اذ انه اخترع طرق السيارات والميكروفون الذي استخدمه كموسيقي.

يذكر ان العديد من التقارير إعلامية، قد تحدثت عن إعجاب كاني ويست بأدولف هتلر، كما ان بعض الشركات أوقفت تعاونها مع ويست بعد تعليقاته المعادية للسامية.