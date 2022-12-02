اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميرهان حسين تثير احاسيس الرجالة والشباب بالأزق الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها صورة جديد لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت ميرهان حسين البوستر الدعائي لمسلسل الوننش، مرتديه فستان من اللون الأزرق المكشوف من منطقة الصدر والضيق للغاية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثر من المكياج وأحمر الشفاة مع ترك شعرها.

وعلقت على الصورة قائلة”استنو نوارة في مسلسل الونش إبتداء من الأحد القادم على قناة الحياة الساعة التاسعة و على قناة أبوظبي الساعة الحادية عشر.. هاستنا أرآئكم يارب المسلسل يعجبكو و يارب تحبوا نوارة زي مانا بحبها”