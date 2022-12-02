اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. نيللي كريم تستعرض مفاتنها وجمالها بالأسود اللي مفيش أضيق منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الجميلة نيللي كريم مجموعة من الصور الجديدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت نيللي كريم في أحدث حلسة تصوير خضعت لها مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والضيق للغاية، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي الكثير من المكياج مع استخدام احمر الشفاه مع ترك شهرها مسدلا علي ظهرها .

وتشارك الفنانة في بطولة فيلم “الثلاثاء 12″، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.