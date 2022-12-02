اتفرج- انت الان تتابع خبر اختفاء عظم القفص الصدري لحورية فرغلي وما حدث معها يُبكي جمهورها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي لموقع القاهرة 24 المصري، حول الكثير من المواضيع الشخصية، والفنية، وتطورات حالتها الصحية بعد اجراء عدة عمليات تجميل لأنفها.

وأشارت فرغلي، انها فقدت جزء كبير من عظام قفصها الصدري، بسبب تجميل أنفها، قائلة: "ما بقاش عندي عضم في القفص الصدري علشان أحطه في مناخيري"، مؤكدة انها وضعها الصحي أصبح أفضل وتتمكن من الشم والتذوق، ووتبقى لها عملية واحدة في شيكاغو.

وتابعت حورية قولها، انها باتت راضية بشكلها، ووصلت لحالة من الرضى والصفاء، "واللي مش عاجبه يغير المحطة".

اما عن سبب قلة أعمالها، أكدت النجمة المصرية انه لم يعد يُعرض عليها أعمالا كثيرة لأن ليس لديها علاقات في الوسط، ولا يتم دعوتها على الأفراح والمناسبات او المهرجانات رغم رغبتها بحضور مهرجان القاهرة السينمائي.

اما عن الحب، أشارت حورية فرغلي انها لم تتزوج ولم تنجب رغم رغبتها بخوض علاقة حب، لكن لم يتقدم احد لها، وأكدت الفنانة انه لا يهمها شكل الرجل وصفاته الخارجية، لكن يهمها ان يكون انسان حقيقي ولا يخون.