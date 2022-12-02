اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تقوم بفعل هذا الأمر للمرة الثانية أمام الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بصحبة والدتها، حيث تعتبر هذه المرة الثانية التي تقوم به خلال الشهرين الماضيين.

وعلقت على الصور قائلة الحمدلله رب العالمين من احلي مكان في الدنيا مع احلي وحده في الدنيا ماما حبيبتي بحبك يارب يطول في عمرك ويشفيكي ويعافيكي ويديكي الصحة وديما راضيه عني و ربنا يقدرني اسعدك وافرح قلبك طول عمري وياخد من عمري ويزيدك #عمره_مقبوله بإذن الله.