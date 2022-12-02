اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سلمي أبو ضيف دلعت الشباب بالأبيض أبو فتحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت سلمي أبو ضيف خلال تواجدها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر مرتدية فستان من اللون الأبيض الفضفاض الذي يحتوي على فتحة صغيرة من الأسفل مما جعلها إطلاله جذابة للغاية مع ترك شعرها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج.

وشاركت الفنانة الشابة بكثير من الأعمال الفنية خلال السباق الرمضاني السابق مثل مسلسل راجعين يا هوي والاختيار 3، حيث أشاد الجمهور بجميع أدوارها، علي الرغم من الانتقادات الكثير التي تنالها بسبب الإطلالات المثيرة التي ترتديها بين الحين والأخر.