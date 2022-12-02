اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تشوق الشباب من على السرير بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر خاصية بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في داخل غرفة نومها وتجلس على السرير مرتدية فستان صيق من فوق وواسع من الأسفل من اللون الأسود المفتوح بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها .

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.