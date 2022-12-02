اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين رئيس زغللت عيون وقلوب الشباب باللي فوق الركبة بكتير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين رئيس خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية حيث ارتدت فستان من البرتقالي القصير فوق الركبة مع المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والبطن مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات.

وكان أخر عمالها فيلم خطه مازنجر الذي يعرض حاليا في السينمات، حيث يشاركها في بطولته كلا من حمدي الميرغني ومحمود حافظ ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.