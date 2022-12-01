اتفرج - انت الان تتابع خبر مايان السيد ترد على منتقدي حضورها كأس العالم: رجعت مصر ارتاحوا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ردت الفنانة مايان السيد، على الهجوم الذي تعرضت له من قِبل الجماهير ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حضورها مباراة السعودية والمكسيك في بطولة كأس العالم 2022 المُقامة حاليًا في قطر.حيث نشرت “مايان” مقطع فيديو قالت فيه: “يا جماعة اللي بيقول وشى وحش على المنتخبات بسبب حضوري في كأس العالم.. شكرًا بس أنا رجعت مصر ارتاحوا”.

https://www.instagram.com/p/CloSvBdsjnE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

وكانت مايان السيد قد تعرضت لهجوم شديد بعد نشر صور لها من حضورها مباراة السعودية والمكسيك، والتي انتهت بخسارة المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، حيث ظهرت “مايان” مرتدية تي شيرت مكتوب عليه كلمة فلسطيني، وممسكة بعلم فلسطين.

وقد دافعت مايان السيد عن نفسها بعد هذا الهجوم بمنشور لها على حسابها بموقع فيس بوك قالت فيه: “ليه في ناس بتقول إني باخد اللقطة، ليه مش إني بساند قضية تهمني مثلاً ‪#FreePalestine”

أحدث أعمال مايان السيد

يُذكر أن الفنانة مايان السيد يُعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم “هاشتاج جوزني”، والذي يشاركها بطولته كلًا من أمير المصري، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، دينا، صابرين، وهو من تأليف السيناريست محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.