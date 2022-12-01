اتفرج - انت الان تتابع خبر ما قالته أصالة في السعودية يثير غضب الجمهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أغضبت الفنانة السورية أصالة، الجمهور المصري، بسبب تصريحاتها حول فضل السعودية على مسيرتها الفنية.

وكتبت أصالة على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها تدين بالفضل للسعودية، ولم تذكر اسم مصر، وقالت: "بشكر وطني الحاضن والدّاعم السعوديّة وكلي امتنان لقيادة وطني العظيم لولاكم ما حقّقت اللي حققته".

أثار هذا المنشور غضب جمهورها المصري، الذي أكد أن بداية شهرتها كان في مصر، بعد حضورها من سوريا، وشن الناشطون هجوما عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقال احدهم: "مصر هي من صنعت شهرة أصالة ونانسي عجرم وإليسا..إنكار ذلك قلة اصل"، وكتبت أخرى: "ما قالته أصالة يستدعي الهجوم عليها".

كما وهاجم الملحن المصري حلمي بكر أصالة عبر مداخلة هاتفية لقناة "الحدث اليوم" المصرية، وقال: "مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا".

وأكد بكر، ان أصالة عندما جاءت إلى مصر استقبلها كبار الفنانين والملحنين، من بينهم هو نفسه، وقدموا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها، مشيرا انه من المعيب انكارها فضل مصر عليها، وتابع، ان أصالة لديها الجنسية السورية والبحرينية، الا انها تسكن في مصر.