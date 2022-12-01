اتفرج - انت الان تتابع خبر أحلى الحلوات.. ياسمين صبري تتألق من سيارتها الفارهة على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها المميزة التي نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة ظهرت فيها من سيارتها الفارهة، بنفس إطلالتها الكلاسيكية التي ظهرت بها من ملعب المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم الُقامة في قطر.

وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (موزة اوي)، (احلي الحلوين)، (إيه الحلاوة دي).

أحدث أعمال ياسمين صبري

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري غابت عن الساحة الفنية منذ أحدث عمل فني قدمته وهو مسلسل “فرصة تانية”، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.