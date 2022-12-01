فنانة مصرية شهيرة أرتدت 3 فساتين زفاف يوم عرسها وزوجها فنان شهير أشعل مواقع التواصل ..لن تصدق من تكون !!

الرياض - محمد الاطلسي - ممثلة مصرية شابة ولدت بمحافظة القاهرة سنة 1994م، بدأت العمل الفني سنة 2014م من خلال دورا في فيلم خطة جيمي ثم اختاروها في مسلسل فرق توقيت للفنان تامر حسني إستمرت بالعمل الفني حتى الآن .

انها الفنانة هنا الزاهد، وتحدثت هنا عن قصة حبها بالفنان أحمد فهمي التي بدأت من تلاقيهم في إحدى الحفلات وظهر فهمي بنظارة شمس في حفل ليلي مما أثار فضول هنا لما يفعله هذا الشخص وتم ترتيب لقاء آخر بينهم من خلال زملائهم في الوسط الفني وأصبحوا أصدقاء حتى وقعوا في الحب وتقدم لها فهمي وطلبها للزواج .

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تمت الزيجة بشكل مختلف خطف أنظار الجمهور إلى جمال المكان والتصوير والديكور بالإضافة إلى إطلالة هنا بثلاثة فساتين مختلفة، تم نشر صور الزواج على مواقع التواصل الإجتماعي لينهال عليهم الجمهور بتعليقات التهنئة وتمنوا لهم السعادة كما تحدثوا عن جمال هنا وكونها ملكة ، حضر الكثير من نجوم الفن مثل أحمد عز وعمر يوسف وزوجته كندة علوش و محمد هندي وغيرهم من الفنانين.

ظهر حب أحمد لهنا في الكثير من المواقف بدأت مع رده القوي على جمهوره الذي إنهال عليه بتعليقات تحتوي على إهانة له ولزوجته فمنهم من يرى أن هنا أفضل من أن تصبح زوجة أحمد كما يرى البعض الآخر أن هنا صوتها سئ وليست جميلة ليأتي الرد من أحمد بإهانة كل من تحدث عنه وعن زوجته بالسوء ولكن ما أثار غضب الجمهور هو الألفاظ الغير لائقة التي تحدث بها أحمد وأنه أخطأ عندما قرر أن يعادي جمهوره ويجب عليه أن يقبل النقد أو الرد دون إساءة لكونه فنان مشهور وعدسات الكاميرات موجهة لكل ما يفعله .

تحدثت هنا الزاهد عن كونها لم ترى يوم جيد من بعد الزواج ، بعد إتمام الزيجة قرر الثنائي السفر إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل ولكن في الطائرة شعرت هنا بألم شديد في ظهرها وأصبحت لا تتحمل الألم مع مرور الوقت داخل الطائرة ويحاول أحمد معرفة سبب مرضها وقامت المضيفات على الفور بالبحث عن دكتور داخل الطائرة ولسوء حظها لم تجد دكتور و وإعتقدوا أن هذه حالة تسمم خصوصاً أن الألم إنتقل إلى جسدها بالكامل.

قامت المضيفات بإعطائها بعض الأدوية المسكنة للألام حتى أصبحت بحالة جيدة نسبياً ، تحدثت هنا عن كونها لم تشعر بهذه الأعراض من قبل ، بعد نزول الثنائي من الطائرة عرض أحمد على هنا الذهاب للمستشفى من أجل الإطمئنان عليها ولكنها أخبرته أنها بحالة جيدة بالرغم من كون وجهها تحول للون الأحمر وحرارتها عالية و لازال يوجد ألم ولكنها لا تريد أن تفسد عليه شهر العسل.

وبعد فترة قاموا بتصوير حالة جديدة ليشاركوا الجمهور سعادتهم ولكن لم تستطع هنا التحمل وسقطت على الأرض من شدة الألم وقام العاملون بالفندق بتوفير كرسي متحرك لها وأخذها أحمد إلى المستشفى وعانى كثيراً لكونه لا يعلم مكان مستشفى قريب ونسى إثبات شخصيته من كثرة خوفه عليها وظل يسير بها في شوارع المدينة حتى وجد تاكسي يساعده للوصول إلى المستشفى وإنقاذ زوجته ، بعد وصولهم تحدث الطبيب إلى أحمد عن أن الحالة التي وصلت إليها هنا بسبب حصاوي على المرارة ويجب عليها إزالتها والخضوع لعملية ضروري ولكن في بلدها لإصابتها بإلتهابات في المعدة وقام بحجزها في المستشفي لمدة خمسة أيام دون طعام أو شراب حتى تنتهي إجراءات السفر.

تحدثت هنا عن زيادة حبها لأحمد بعد هذا الموقف الذي أوضح لها أنه رجل يستطيع تحمل المسؤلية وإكتشفت من خوفه عليها أنه يحبها أكثر مما تتوقع ، قام أحمد بنشر صورة لها وهي على فراش المستشفى ويبدوا أن حالتها صعبة للغاية ليستقبل تعليقات الجمهور المصدومة على ما وصلت إليه هنا لكونها من عدة أيام كانت سعيدة وتحتفل بزواجها ودعوا لها بالشفاء العاجل.

بعد معرفة هنا بالخبر عاتبت أحمد على هذه الصورة وطلبت منه أن يمسحها وقام بالفعل بمسح هذه الصورة ولكن بعد فوات الأوان حيث تم تداول هذه الصورة من خلال رواد مواقع التواصل الإجتماعي وإنتشر خبر مرضها على وسائل الإعلام ، بعد تمثل هنا للشفاء نشرت صورة لها من شهر العسل تدل على كونها أصبحت بحالة جيدة وتشكر كل من دعى لها بالشفاء .

تقوم هنا كل فترة بمشاركة جمهورها في لحظات حياتها السعيدة من خلال الصور والحالات التي تقوم بنشرها على صفحتها الشخصية على الإنستجرام ، قامت هنا بنشر صورة لها مع زوجها أحمد في مطاعم السوشي يتناولون وجبتهم وظهر أحمد معها مرتدي الكمامة الطبية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي من إنتشار وباء الكورونا .

الكثير يعتقد أن العلاقة بين هنا والفنان الراحل طلعت زكريا تخص التمثيل والوسط الفني فقط ، توجد علاقة قرابة بين هنا وطلعت حيث أن والدة هنا هي شيرين المنزلاوي الزوجة الثانية لطلعت ولم تستمر زيجتهم سوى ثلاثة عشر عاماً وتم الطلاق في هدوء ، حزنت هنا على وفاة طلعت كثيراً على الرغم أنه ليس والدها ولكنه تعامل معها كأبنته ، تحدثت أيضاً عن ذكرياتها معه وعن بكائه من السعادة عند تخرجها ونشرت آخر صورة لها معه في كتب كتابها وعبرت عن حزنها لكونها لن تراه مرة آخرى .