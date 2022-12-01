لن تتوقع أن يكون بهذه الوسامة..اول ظهور لـ "تركي" نجل الفنانة بلقيس من طليقها الملياردير السعودي سلطان عبد اللطيف..اتفرج كم يشبه والدة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة بلقيس فتحي لأول مرة عن وجه ابنها تركي من طليقها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وظهرت بلقيس في مقطع فيديو عللا سناب شاب وهي تكشف عن ملامح ابنها الوحيد "تركي عبد اللطيف"، وقد نال الفيديو على إعجاب المتابعين والجماهير.

▪ مباشرة من محلات الصرافة ..تعرف على التغيير النوعي الذي فاجئ الجميع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية..السعر الان

▪ السعودية ولاول مرة تسمح لهولاء الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية" لأصدقاء ومعارف المواطنيين في المملكة

وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو، فمنهم من اتفق على أن الطفل تركي الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات يشبه والده رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، وانقسمت التعليقات بين دعوات للم شمل العائلة، وبين ساخر وناقد ومتعاطف، كل بحسب وجهة نظره.

علاقة بلقيس فتحي بزوجها ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي قبل انفصال بلقيس عن زوجها كانت العلاقة بزوجها مفككة وتعرضت لخلافات كبيرة، حيث قامت برفع دعوة خلع على زوجها "سلطان عبد اللطيف"، وكان رده على تصرفها أنه لا يحب كشف أسرار بيته لأضواء الشهرة وهو يكن لها منزلة خاصة لأنها كانت زوجته وستبقى أم ابنه "تركي"، وقد رافقت الصورة الأخيرة التي نشرتها بلقيس مع زوجها كلمات غامضة قالت فيها: "شريكي في الجريمة".

وكان رد والد الفنانة بلقيس على الخلافات التي وقعت بعد زواج دام خمس سنوات، أن المسؤول الوحيد عن هذه العلاقة هم بلقيس وزوجها سلطان، وهم الأشخاص المعنيون بتحديد معايير حياتهم.

وحصلت الفنانة بلقيس على جائزتين خلال مهرجان براغ الدولي للأفلام في دورته التاسعة والعشرين عن أغنيتها الجديدة “دبلوماسي”. وقد سجلت الأغنية تعاون جديد مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وقدمتها المطربة باللهجة المصرية.