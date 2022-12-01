اتفرج .. ندي الكامل تتخطي كل الخطوط الحمراء بالأسود المفتوح والقصير

اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. ندي الكامل تتخطي كل الخطوط الحمراء بالأسود المفتوح والقصيروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت ندى الكامل، سيدة الأعمال طليقة الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت ندي الكامل خلال تواجدها في مكان مما، مرتدية بدلة من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير والقصير للغاية، حيث استعرضت مفاتنها وهي تجلس فوق مكتب، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج مع وضع نظارة شمسية، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.

الغريب أن سيدة الأعمال قامت بإغلاق خاصية التعليق على هذا الظهور، في الوقت الذي تتردد فيه كثير من الأقاويل حول ارتباطها بشكل رسمي مع نجم المهرجانات عمر كمال.