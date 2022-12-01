اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. أول رد من مايان السيد على أزمة تيشيرت “فلسطيني” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كتبت الفنانة الشابة مايان السيد، منشوراً خلال الساعات الماضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، للرد فيه على الهجوم على الشديد التي تعرضت لها بعد ظهورها في مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم فيفا قطر 2022.وكتبت مايان السيد في هذا المنشور قائلة ليه في ناس بتقول إني باخد اللقطة، ليه مش إني بساند قضية تهمني مثلاً ‪

وظهرت الفنانة الشابة في مباراة السعودية والمكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لمونديال قطر 2022 والتي انتهت نتيجة هدفين مقابل هدف لصالح المكسيك مرتدية تي شيرت مطبوع عليه ” فلسطني”.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي ترتدي فيه هذا التيشيرت حيث أنها ظهرت به في المرة الأولي مايو 2021،خلال أزمة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ جراح في القدس.