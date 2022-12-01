صدمة فنية مدوية: وفاة فنان شهير بعد يوم دخلته بساعات قليلة فقط يشعل مواقع التواصل .. اتفرج من يكون!

الرياض - محمد الاطلسي - بخبر صدم عائلته والجمهور، توفي النجم وعازف الجيتار الأمريكي جاك فلينت، عن عمر ناهز 37 سنة، بعد ساعات فقط من زواجه.

وأعلنت مديرة أعماله بريندا كلاين، عن هذا الخبر الحزين عبر حسابها الرسمي، وكتبت: "بقلب مكسور وحزن عميق أعلن عن وفاة جيك فلينت بشكل مأساوي»، ولم تكشف عن سبب الوفاة، لكنها اكدت أنهما كانا على وشك الاستعداد لبعض الأعمال الجديدة، لكنه توفي قبل ان ينجز اعماله، وبعد إقامة حفل زفافه بساعات.

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واعتبرت كلاين، ان هذه الخسارة مأساوية بالنسبة لعائلته ومحبيه والجمهور، قائلة: "نحن بحاجة للصلاة له، والدعاء من أجل زوجته الجديدة"، وختمت منشورها بالتعبير عن حبها لصديقها النجم الكبير، الذي سيبقى خالدا للأبد.

وبدورها، عبرت زوجة الراحل جاك فيلنت عن حُزنها وصدمتها من فراق زوجها الذي لم يمضي على زفافهما ساعات، وكتبت: «بدل تصفح صور زفافنا.. أصبح عليّ اختيار الملابس التي سأدفن زوجي فيها"، وأكدت ان هذه الخسارة موجعة ولا تحتملها.

جاك فلينت فنان وعازف جيتار أمريكي، أصدر 4 ألبومات خلال مسيرته الفنية، حققت نجاحًا كبيرًا، ونالت اعجاب الجمهور والنقّاد، كما حصل على لقب الفنان المتميز لهذا العام في حفل توزيع جوائز We Are Tulsa Music Awards .