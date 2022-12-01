أشهر فنانة عربية تتزوج من شقيقين والسبب لايخطر على بال ! .. لن تصدقوا من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - حلت الفنانة المصرية فيدرا، ضيفة على برنامج "كلمة اخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت بالكثير من المواضيع الفنية والشخصية، أبرزها الزواج من الشقيقين سامح الباجوري، وهادي الباجوري.

وأشارت فيدرا، انها تزوجت من المخرج سامح ثم من شقيقه هادي، ولم يستمر زواجها من هادي لفترة طويلة، مؤكدة انها تزوجته حبا في حماتها، لأنها كانت مميزة، ومثقفة، ولا تمل من الحوار معها.

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وكشفت الفنانة المصرية عن تفاصيل علاقتها بزوجها الراحل سامح الذي ارتبطت فيه بعد علاقة حب، عندما كان عمرها 18 سنة، ثم تطلقا، وتزوجته مرة أخرى عندما كان عمرها 25 سنة، وانفصلا مرة اخرى بشكل نهائي، عندما كان عمرها 27 سنة، وتزوج هو من الفنانة دينا.

وأكدت فيدرا ان زوجها هو من حببها في الفن، فقد كان فنانا عظيما، وادخلها في هذا المجال بعدما درست الطب.

فيدرا، ممثلة أردنية ولدت في الكويت، درست سنتان في بريطانيا وأربع سنوات في نيويورك، عملت كمصممة وموديل مع شركة شانيل، وبعد ان غادرت الكويت، أقامت مع والدتها في القاهرة.

كان أول ظهور لفيدرا على الشاشة من خلال أغنية «سكة العاشقين» مع الفنان مصطفى قمر عام، ثم ظهرت في أغنية استعجلت الرحيل، مغ الفنان كاظم الساهر، كما انها عملت أخرجت أغاني بطريقة الفيديو كليب لبعض الفنانين كمحمد عدوية، ومحمد محيي، ونايف البدر، وغيرهم.

ومن اشهر المسلسلات التي اركت فيها فيدرا: مكتوب عليا، شقة ستة، الحرباية، الصندوق الأسود، سيرة حب، أزواج في ورطة، وغيرها الكثير.