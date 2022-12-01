اتفرج- انت الان تتابع خبر لو شوفتها مش هتعرفها.. ميادة الحناوي تفاجئ جمهورها بصورة شبابية جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للمطربة السورية ميادة الحناوي، والتي جعلت اسمها يتصدر محركات البحث وتريند السوشال ميديا.وظهرت ميادة الحناوي في الصورة ببشرة مشدودة، وفاقدة الكثير من وزنها مقارنة بآخر ظهور لها، وبدت أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.

تداول تلك الصورة ازداد من التكهنات حول إجراء المطربة السورية لعمليات تجميل أخرى، بخلاف العملية الأولى التي خضعت لها.

ميادة الحناوي تثير الجدل بعملية التجميل

يُذكر أنه في مطلع عام 2022، أُثيرت حالة من الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بنشر عدة صور بالخطأ للفنانة ميادة الحناوي، أظهرت شكلها قبل وبعد خضوعها لعمليات التجميل، ومدى نجاحها في إخفاء التجاعيد وعلامات تقدم السن على وجهها.

ولكن خبير التجميل سامر بريطع ، نفى في مقابلة تليفزيونية إجراء ميادة الحناوي لتلك العملية مؤخرًا، حيث أوضح أن الصور التي تم نشرها قديمة، تم التقاطها قبل 15 عامًا، عندما قامت ميادة الحناوي بإجراء عملية تجميل.