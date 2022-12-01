نجمة لامعة تثير غضب الفنان سعيد صالح فغضب وكشف المستور ..تزوجتها عرفي لمدة ٢٤ ساعة..من تكون !!

الرياض - محمد الاطلسي - تعرض الفنان الراحل سعيد صالح لموقف محرج عندما أطلت إحدى الصحفيات الشهيرات في لقاء تلفزيوني وتحدثت عن رأيها فيه.

وقالت إنه أصبح موضة قديمة ولم يعد يضحك الجمهور كما في السابق، الأمر الذي استنكره الفنان يوسف داوود الذي كان حاضراً اللقاء.من جهته فجر سعيد صالح مفاجأة لا أحد يعلم غيره إن كانت حقيقة أم لا حيث قال إنها قالت هذا الكلام لأنها تزوجها ثم طلّقها في اليوم التالي، فانتقمت منه بهذا التصريح.

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وتزوج سعيد صالح لأول مرة من نادية التي أنجبت ابنته الوحيدة هند، وكان يرفض الإنجاب مجدداً وكان يقول مازحاً "أنا عيل" ولكن بعد فترة إنفصلا. فعاد ليتزوج من فتاة تصغره بأعوام كثيرة وهي شيماء فرغلي، والتي طلب يدها للزواج أثناء عرض مسرحي شاركت فيه ليتزوجا في عام 2008، والتي إتهمتها ابنته في ما بعد بأنها تقوم بضربه وتهينه وتمنعه من رؤية إبنته، كما رفضت إبنته هند وجودها أثناء العزاء، وبعدها قالت شيماء أيضاً في تصريحات صحفية إنه نقل لها ملكية شقة الإسكندرية، وستطالب بحقوقها في الميراث بحسب الشرع ولن تخاف من ابنته وطليقته.

أزمات صحية ووفاته

عام 2005 تعرض سعيد صالح لآلام حادة في القلب، بسبب ضيق في ثلاثة شرايين قام بتغييرهم بعد أن أجرى عملية جراحية، كما كان يعاني من السكري والإلتهاب الرئوي وبعض المشاكل في القلب.

وفي صباح الأول من شهر آب/أغسطس عام 2014 توفي سعيد صالح، بعد أن أتم الـ76 عاماً بيوم واحد، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، نتيجة أزمة قلبية حادة ودفن في مسقط رأسه بقرية مجيريا بالمنوفية، وقد صرح وقتها عادل إمام إنه فقد صديق عمره الوحيد.