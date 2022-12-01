ننشر تفاصيل اليوم الثالث من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:33 مساءً - تتواصل اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الثانية، حيث ينظم المهرجان في الثالثة عصر اليوم ندوة عن التصوير الأجنبي في مصر وكيف تصنع أفلاما صديقة للبيئة والتصوير في الأماكن الساحلية مثل شرم الشيخ.

والندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد وتضم العديد من صناع السينما وممثل للسفارة الفرنسية وللمنظمة الفرانكفونية والممثل والمنتج والخبير السياحي عاطف عبد اللطيف.

ويعرض الفيلم التونسي "سفاح نابل" بحضور منتجه مجدي الحسيني وعدد من الشخصيات التونسية البارزة ومجموعة من الفنانين المصريين ويرصد الفيلم قصة حقيقية حدثت في تونس.

ويعرض في قاعة سينما الحضارة ١ في الثانية عشرة ظهرا، فيلم كاستينج يوسف شاهين وهو فيلم إماراتي للمخرج محمود محمود.

ويعرض في الثانية والنصف الفيلم السويسري et dehors LA vie continue وهو من إخراج دانيال مورير ومن إنتاج عام ٢٠٢١.

وفي الخامسة والنصف سيعرض الفيلم الكاميروني An illusion.

وفي السابعة والنصف يعرض الفيلم البوركيني LA traverse للمخرجة البوركينية ايريني تاسمبيدو.

وسيعرض اليوم أيضا في قاعة الحضارة ٢ في الثانية عشرة ظهرا الفيلم اللبناني الوثائقي الطويل الجنة تحت اقدامي للمخرجة ساندرا ماضي ومدته ٩٠ دقيقة وهو يرصد معاناة السيدة اللبنانية في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال وفي الثالثة الا ربع ظهرا ستعرض مجموعة من الأفلام القصيرة من مصر وارمينيا والسنغال ولبنان وفي السادسة الا ربع مجموعة أخرى من الأفلام القصيرة من مصر ولبنان وبولندا واليونان وفي الثامنة الا ربع سيعرض الفيلم التونسي سفاح نابل.