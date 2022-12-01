المخرج محمد فاضل: عمرو عبد الجليل هو الأنسب لتقديم سيرة الريحاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:33 مساءً - تحدث المخرج محمد فاضل، عن سر اختياره الفنان عمرو عبد الجليل لتجسيد شخصية الفنان نجيب الريحاني في مسلسله "الضاحك الباكي".

وقال محمد فاضل، خلال لقائه مع برنامج "من مصر" والمذاع على قناة CBC، إن تقديم الشخصية التاريخية والسيرة الذاتية في عمل فني لا يعتمد فقط على التشابه في الشكل بين الممثل الذي يقدم العمل والشخصية الحقيقية في الواقع.

وأضاف فاضل: "أنا ما اهتمتش بالشكل أثناء تقديم شخصية نجيب الريحاني في مسلسل الضاحك الباكي.. رغم أن المكياج نجح في تقريب التشابه بين عمرو عبد الجليل ونجيب الريحاني.. وعلى سبيل المثال فأحمد زكي لا يشبه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بس اقنعنا كلنا انه جمال عبد الناصر".

وتابع محمد فاضل: "بتابع عمرو عبد الجليل من زمان وهو ممثل ساخر لذلك أنسب شخص يقدم سيرة الريحاني.. لأنه عنده القدرة انه يقدم دا ويديك الضاحك الباكي.. لأن حياة نجيب الريحاني كانت مأساوية".

وجسد الفنان عمرو عبد الجليل في مسلسل "الضاحك الباكي" شخصية الفنان الراحل نجيب الريحاني ويتناول العمل قصة حياته بداية من ميلاده عام 1892 وحتى وفاته في عام 1949.