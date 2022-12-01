اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تفاجئ الشباب بالأبيض الضيق والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في حفل زفاف، وهي ترتدي فستان من اللون الأبيض الضيق والمطرز باللون الذهبي والمكشوف من منطقة الصدر وتقوم بإلتقاط الصورة مع العروسين، أما من الناحية الجمالية فد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.