اتفرج- انت الان تتابع خبر من على سريرها .. اتفرج فيفي عبده شوقت الرجالة بقميص النوم الأزرق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في داخل غرفة نومها وتجلس على السرير مرتدية قميص نوم من اللون الأزرق المفتوح بشكل كبير من منطقة الصدر وتتحدث عن فرحتها برؤية زملائها بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها .

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.