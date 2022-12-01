22 ديسمبر.. عرض الموسم الثاني لـ ”موضوع عائلي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:32 صباحاً - حددت منصة شاهدvip، موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي من بطولة الفنان ماجد الكدواني.

ومن المقرر عرض الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي يوم 22 ديسمبر علي أن يستمر عرضه مع بدايه العام الجديد 2023 .

كانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل موضوع عائلي البوستر الرسمي للجزء الثاني ، والمقرر بدء عرضه على منصة شاهد بداية من العام القادم 2023 .

وظهر على البوستر أبطال الجزء الأول بالإضافة إلى الفنانة نور التى انضمت إلى احداث الجزء الثاني مؤخرا.

يذكر أن الجزء الأول منمسلسل "موضوع عائلى" تم عرضه بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي حول إبراهيم “ ماجد الكدوانى ” ، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وابعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً