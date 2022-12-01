شاهد.. أحدث إطلالة لـ أمينة خليل عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - نشرت الفنانة أمينة خليل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أمينة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا وردي اللون مكشوف الكتف، ومعتمدة علي الميكاب الهادى.

وعلي صعيد آخر قالت أمينة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية “دي أم سي”، أن اختيار الأفلام بالمهرجان يكون أفضل كل عام بفعاليات المهرجان، ومع وجود الأفلام العالمية.