الخميس.. انطلاق أولى حلقات مسلسل ”آخر دور” لدينا الشربيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - تنطلق مساء اليوم الخميس، أولى حلقات مسلسل "آخر دور"، وهو أحدث أعمال الفنانة دينا الشربيني، وسيعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، حول مجموعة من القصص المختلفة لسكان أحد العقارات، وكل ساكن له قصة مختلفة، وتقيم دينا الشربيني في الدور الأخير من العمارة، وجارتها هي ميمي جمال التي تتعرف عليها وتنشأ بينهما علاقة صداقة، بينما يجسد أحمد خالد صالح دور ضابط، متزوج من مريم الخشت خلال الأحداث.

وينتمي المسلسل إلى الأعمال القصيرة المكونة من 12 حلقة، ويشارك في بطولته كل من دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، مريم الخشت، أحمد بدير، ثراء جبيل، وغيرهم من النجوم، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنياوي.

وقدمت الشربيني في رمضان الماضي 2022، مسلسل "المشوار" مع محمد رمضان، وعدد من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، أحمد كمال،عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد مجدي، ومحمود الليثي، وكان من تأليف محمد فريد، إخراج محمد ياسين.