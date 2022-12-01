فن ومشاهير

الليلة.. جورج قرداحى ضيف برنامج ”حبر سرى”

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - يحل اليوم الإعلامى جورج قرداحى ضيفا على برنامج “حبر سرى” على شاشة القاهرة والناس .

ويتحدث الإعلامي جورج قرداحي، لأول مرة عن اسباب استقالته من الحكومة اللبنانية، كما يتحدث عن تأثير السوشيال ميديا علي المجتمعات العربية.

ويكشف خلال الحلقة العديد من المفاجأت والكواليس ، ويعتبر ظهور قرداحي مع الاعلاميه أسما ابراهيم هو الأول بعد تقديم استقالته من الحكومة اللبنانية علي اثر الأزمة الشهيرة .

برنامج حبر سري تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس كل خميس وجمعة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا