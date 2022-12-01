الليلة.. جورج قرداحى ضيف برنامج ”حبر سرى”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - يحل اليوم الإعلامى جورج قرداحى ضيفا على برنامج “حبر سرى” على شاشة القاهرة والناس .

ويتحدث الإعلامي جورج قرداحي، لأول مرة عن اسباب استقالته من الحكومة اللبنانية، كما يتحدث عن تأثير السوشيال ميديا علي المجتمعات العربية.

ويكشف خلال الحلقة العديد من المفاجأت والكواليس ، ويعتبر ظهور قرداحي مع الاعلاميه أسما ابراهيم هو الأول بعد تقديم استقالته من الحكومة اللبنانية علي اثر الأزمة الشهيرة .

برنامج حبر سري تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس كل خميس وجمعة.