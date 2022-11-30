لطيفة لمنتخب تونس: شرفتونا ورفعتوا راسنا بفوزكم على فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:27 مساءً - قالت النجمة التونسية لطيفة في فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها سعيدة بأداء منتخب تونس خلال مباراته مع منتخب فرنسا بكأس العالم قطر 2022، وهي المباراة التي فاز خلالها المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي في آخر جولة له بكأس العالم بهدف نظيف.

وأضافت لطيفة بعد انتهاء المباراة، وهي ترتدي زي منتخب تونس، قائلة: "والله أنا فخورة بولاد بلادي شرفتونا وكسبتوا بطل العالم"، وقالت: "برافو على الفوز، وشكرًا ليكم شرفتونا، ورفعتوا راسنا يا شباب".

الجدير بالذكر أن النجمة لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية "مربوحة"، والتي أهدتها للمنتخبات العربية في كأس العالم، وحققت الأغنية نجاحًا ورواجا كبيرا فور طرحها قبل بدء كأس العالم 2022 في قطر بأيام معدودة.