انت الان تتابع خبر اتفرج .. الدلوعة ميرهان حسين توهج الشباب بأضيق فستان عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها مجموعة من الصور الجديد لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت ميرهان حسين خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، مرتديه فستان من اللون البنفسي المكشوف من منطقة الصدر والضيق للغاية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثر من المكياج وأحمر الشفاة مع ربع شعرها، معلقة كن على طبيعتك ، لا يوجد أحد أفضل

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل : قمرايه يجدعان مافيش كدا – ما شاء الله جميله اوي.