انت الان تتابع خبر اتفرج.. هنادي مهنا تشغل بال الرجالة بالقميص الأبيض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام، خلال تواجدها داخل غرفتها.وظهرت هنادي مهنا بأطلاله مميزة شتوية ، حيث ارتدت فيست من اللون الأسود الضيق وأسفله قميص من اللون الأبيض المغلق بالكامل ، أما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام الكثير من المكياج مع أحمر الشفاه، معلقة :بسيط جدًا لهذه الليلة على cbcegypt.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصورة مثل :جمييييييييييلة فوق الجماااااااال- تركيه أوي.- اكاد من فرط الجمال اذوب