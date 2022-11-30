ميمي جمال تشعل مواقع التواصل بعد ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن..اتفرج ماذا قالت !

الرياض - محمد الاطلسي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن اعتزال الفنانة ميمي جمال الفن بعد ارتدائها الحجاب، خاصة أنها كانت قد ابتعدت لسنوات عن الوسط الفني قبل أن تعود إليه مجددًا.

وكشفت الفنانة المصرية ميمي جمال حقيقة اعتزالها الفن، بعد ارتدائها الحجاب في أحدث ظهور لها، مشيرة إلى أن الفن مصدر رزقها. وقالت ميمي جمال في مداخلة تلفزيونية: "أنا لم أعتزل الفن، والصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لي مرتدية الحجاب، كانت أثناء أداء مناسك العمرة"، مؤكدة أنها "أدت العمرة برفقة زوجها أكثر من مرة، ولديها صور عديدة بالحجاب". وأضافت أنها ابتعدت عن التمثيل لمدة 5 سنوات بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، وحينما كان يعرض عليها المشاركة كانت ترفض، وفضلت أن تكرس حياتها لبناتها، على حد قولها. وأشارت إلى أنها بعدما قامت بتزويج بناتها، وأصبحت تعيش بمفردها، قررت العودة إلى التمثيل، موضحة: "بقيت قاعدة لوحدي، وأهو مصدر رزق وتسلية في نفس الوقت". ولفتت ميمي جمال إلى أنه حينما تمت استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية مؤخرًا، شعرت برغبتها في العودة إلى التمثيل.

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