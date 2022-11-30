انت الان تتابع خبر الهواء يقوم بحركة غير متوقعة مع فستان فيفي عبده أثناء رقصها.. شوف عمل ايه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في مكان قريب من البحر مرتدية فستان متعدد الألوان المكشوف من منطقة الأفخاذ وتقوم بالرقص البلدي ثم يقوم الهواء برفع الفستان القصير فكشف عن البطانة السوداء بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.