انت الان تتابع خبر آخر تطورات حالة أنغام الصحية.. تعرف عليه من هنا عمليتها الخطيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور أكرم العدوي أستاذ النساء والتوليد في كلية طب القصر العيني آخر تطورات حالة أنغام الصحية، وطمان جميع جمهورها عليها، وذلك لأنها من أبرز الأشياء التي شغلت بال الجميع في الوقت الحالي.

مرض الفنانة أنغام

وقال أكرم العدوي أن كل الأمور عند الفنانة أنغام تسير بشكل جيد، وأيضاً أن وضعها الصحي كان ضروري جداً أن تجري بسببه جراحة كبيرة وعاجلة، وهذا ما صرح به أثناء مداخلة هاتفية له في برنامج “السفيرة عزيزة”، وهو الذي يبث على قناة دي إم سي الفضائية مع كلاً من جاسمين طه زكي وشيرين عفت.

وأضاف الدكتور أنها أصيبت بالسداد الجزئي داخل الأمعاء بعد اليوم الثامن من العملية، وأشار أيضاً إلى أن هذا الانسداد يحدث بشكل طبيعي من جديد، وقال أن هذه الانسدادات تصيب الإنسان، وهي أصيبت به سبب العديد من الجراحات السابقة، وحالتها تتحسن بشكل طبيعي في الوقت الحالي.