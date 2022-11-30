انت الان تتابع خبر حقيقة زواج حمو بيكا وسارة خليفة.. كشفوا السر كله لأول مرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مغني المهرجانات الشهير حمو بيكا بالكشف عن حقيقة ززاجة من الإعلامي سارة خليفة، ووضح طبيعة العلقة بيتنه وبين الإعلامية خليفة، وذلك بسبب أنهم يلتقطون الكثير من الصور معاً بنفس الكاميرا وفي نفس الاماكن، والأخيرة تم التقاطها داخل أحد المولات في دبي.

علاقة حمو بيكا بسارة خليفة