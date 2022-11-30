انت الان تتابع خبر حقيقة زواج حمو بيكا وسارة خليفة.. كشفوا السر كله لأول مرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام مغني المهرجانات الشهير حمو بيكا بالكشف عن حقيقة ززاجة من الإعلامي سارة خليفة، ووضح طبيعة العلقة بيتنه وبين الإعلامية خليفة، وذلك بسبب أنهم يلتقطون الكثير من الصور معاً بنفس الكاميرا وفي نفس الاماكن، والأخيرة تم التقاطها داخل أحد المولات في دبي.
علاقة حمو بيكا بسارة خليفة
وكشف حمو بيكا عن حقيقة زواجه الثاني، قائلاً “احنا كنا خارجين نجيب هدوم وعيل صورنا، ومراتي عارفة سارة ولو حد غيرها كانت هتبقى مشكلة كبيرة”، حسب تصريحاته لبرنامج “ET بالعربي”.
سارة خليفة تكشف علاقتها بحمو بيكا
وتحدثت سارة خليفة عن علاقتها بمغني المهرجانات حمو بيكا، قالت “حمو بيكا أعز صحابي وأخويا ومراته شمس صاحبتي وإحنا كان عندنا حفلة ورايحين نشتري لبس، وفي حد طلع الموبايل واتصور مع بيكا وبعد ما مشي صورنا غصب عننا والشائعات ظهرت وتريند أي كلام مالوش لازمة احنا مجرد اخوات”.