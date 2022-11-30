ننشر تفاصيل أول حفل لـ”أنغام” بعد أزمتها الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 01:27 مساءً - تحيى النجمة أنغام، حفلا غنائيا، على مسرح الماركية في التجمع الخامس يوم 3 فبراير 2023.

ويعد هذا أول حفل لأنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة التى تعرضت لها.

ومن المقرر أن تقدم أنغام باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ونوهت الجهة المنظمة أن كل من حجز التذاكر في حفل ديسمبر الذي تم تأجيله يستطيع الدخول في شهر فبراير بالتذاكر القديمة.

وكانت الشركة المنظمة لحفل أنغام الذى كان مقرر إقامتها في التجمع الخامس يوم 2 ديسمبر، قد قررت تأجيلها إلى موعد آخر تم تحديده ليوم 3 فبراير، حتى يتم شفائها من الأزمة الصحية التي تمر بها في الوقت الحالي.

وقال البيان الصادر عن إدارة أعمالها عن مرضها: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، ونرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".