فن ومشاهير

الجمهور في صدمة ..معجبة شديدة الجمال تتجرأ وترمي ملابسها بحفل سيف نبيل ..لن تصدق كيف كانت ردة فعلة

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الرياض - محمد الاطلسي - في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في عالمنا العربي، تداولت الصفحات الفنيّة عبر منصّات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قيل إنّه تمّ التقاطه في حفل غنائي أحياه الفنان العراقي سيف نبيل في سلطنة عمان.

في التفاصيل، ظهرت إحدى المعجبات في الفيديو المُتداول وهي تخلع ملابسها الداخليّة وترميها على المسرح اثناء غناء سيف نبيل، فيلتقط رجل الأمن حمالة الصدر لمنع وصولها الى خشبة المسرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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