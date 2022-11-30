درة عن تكريمها بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية: شرفني وأسعدني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - علقت الفنانة درة علي تكريمها بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت درة صور من التكريم، وعلقت عليها كاتبة: “شرفني وأسعدني تكريمي في الدورة الثانية من مهرجان السينما الفرنكوفونية بالقاهرة”.

وأعربت الفنانة درة عن سعادتها بالتكريم فى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية فى دورته الثانية والتى تقام فى دار الأوبرا.

وأكدت درة، أن وجودها فى هذا المهرجان الفريد من نوعه أمر يسعدها، ويؤكد أن المهرجانات لها دور فعال فى تقريب الثقافات وتبادلها.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن أعضاء لجنة التحكيم، حيث يرأس لجنة تحكيم الطويلة للأفلام الروائية والتسجيلية المخرج مجدي أحمد علي بعضوية كل من النجوم خالد الصاوى ومراد مكرم وفاطمة ناصر والسيناريست زينب عزيز ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسى والموزع الموسيقي عادل حقي وأستاذ السينما والشئون الثقافية بجامعة سنجور الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز.

كما يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة برئاسة مدير التصوير الكبير سعيد الشيمي وعضوية الناقد السينمائي رياض ابو عواد والنجوم دايموند بو عبود وانجي ابو زيد والمنتج والموزع التونسي مجدي الحسيني.

ويتم عرض اكثر من ٣٠ فيلما بين روائية قصيرة وطويلة خلال فعاليات المهرجان.