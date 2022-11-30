تعرف على موعد حفل مسار إجباري بـ أبو ظبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - أعلن مسار اجبارى عن تأجيل حفلهم بـ أبو ظبى الذى كان من المقرر إقامته غدا.

وكتبت الحساب الرسمى لمسار اجبارى على تطبيق انستجرام :" بنعتذر لكم عن تأجيل حفلتنا فى أبو ظبى لتقام يوم 21 يناير 2023.

ومن المقرر أن تقدم مسار اجبارى مجموعة من أبرز أغانيهم "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك".

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

تحدث المطرب هاني الدقاق عن رأيه في موسيقى الراب والتراب خاصة أن فرقة مسار إجباري تتعاون مع مطرب راب في ألبومهم الجديد "نص الحاجات".

وقال: "نحن دائما نتابع حركة الراب والتراب ومعجبون بها جدا وأردنا في ألبومنا الجديد أن يكون هناك تعاون بيننا وبين أحد مطربي الراب الذي نحبه ونحب المزيكا الخاصة به.