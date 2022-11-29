ياسمين رئيس تشوق جمهورها لفيلم ”أنا لحبيبي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها من كواليس فيلم “ أنا لحبيبي” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلقت ياسمين رئيس على الصورة: "أنا ليلى.. أنا بخاف أبقى لوحدي".. أستنوا ليلى في فيلم أنا لحبيبي قريبا".

وأعلنت ياسمين رئيس في وقت سابق موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، حيث يتم طرحه في يناير المقبل.

ويضم فيلم أنا لحبيبي عددًا من النجوم أبرزهم، ياسمين رئيس، محمد الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، وعددًا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول شخصية ليلى التي تعيش قصتي حب.

و آخر أعمال ياسمين رئيس هو فيلم "خطة مازنجر"، بطولة حمدي المرغني، محمود حافظ، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.