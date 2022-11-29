فن ومشاهير

بسنت شوقي تتألق بالأسود والفضي في أحدث ظهور لها

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - نشرت الفنانة بسنت شوي أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتتألق بالأسود الجذاب، والذي أبرز نحافة خصرها وأنوثتها.

وبدت بسنت بفستان مُجسم باللون الأسود، ذا أكتاف عريضة وشويلة، ومحدد الخصر؛ ليعكس قوامها الممشوق وأنوثتها، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، ولم تتكلف بارتداء المجوهرات، مكتفية بخاتم الزواج فقط.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسنت تصفيفة شعر بسيطةح لتسلط الضوء على جمال ملامحها، فربطت شعرها من الخلف بتصفيفة ذيل الحصان في نهاية الرأس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا