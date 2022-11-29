بسنت شوقي تتألق بالأسود والفضي في أحدث ظهور لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - نشرت الفنانة بسنت شوي أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتتألق بالأسود الجذاب، والذي أبرز نحافة خصرها وأنوثتها.

وبدت بسنت بفستان مُجسم باللون الأسود، ذا أكتاف عريضة وشويلة، ومحدد الخصر؛ ليعكس قوامها الممشوق وأنوثتها، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، ولم تتكلف بارتداء المجوهرات، مكتفية بخاتم الزواج فقط.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسنت تصفيفة شعر بسيطةح لتسلط الضوء على جمال ملامحها، فربطت شعرها من الخلف بتصفيفة ذيل الحصان في نهاية الرأس.