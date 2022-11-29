اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. تارا عماد تستعرض الحلويات بالأسود المقسم الحمالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت تارا عماد بإطلالة جرئية خلال تواجدها في حفل ما، مرتدية فستان طويل اللون الأسود المقسم والمكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه ومع ترك شعرها على ظهرها، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل قمراية بجد – أنتي الأصل والباقي تقليد- ما أروعك يا جميلة.