اتفرج- انت الان تتابع خبر أبنة أصالة : إمي صارت أصغر مني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة عن سعادتها البالغة بعد تلقيها عدة تعليقات حول إطلالة والدتها الأخيرة بملامح شبابية خصمت من عمرها النصف، وقالت إن والدتها صارت بالفعل أصغر منها، والسبب الحقيقي هو روحها الطفولية والمرحة.



وكانت شام قد تجاهلت تماماً التطرق لجراحة التجميل التي خضعت لها والدتها، وقالت خلال لقاء مع برنامج et بالعربي: هي أصغر مني، وتتمتع بروح طفولية، وأنا دائماً أستمد منها الطاقة، وهي روحها مثل البيبي.. وهي بتمشي عكس الدنيا، هي دايماً بتصغر وبتحلى وبتقوى الله يحفظها.



وسبق أن طالبت أصالة من الجميع بالتوقف عن سؤالها حول سر شبابها، مؤكدة أن السؤال المتكرر تسبب لها في "حالة جنون" والبعض لا يفهم أن هذا الاستفسار "جارح".



أصالة تصدرت الترند عقب نشر عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وفي البداية استقبلت السؤال حول طبيعة جراحة التجميل التي خضعت لها بروح مرحة ووعد بالكشف عن التفاصيل، ولكنها غيرت موقفها، وغردت عبر حسابها بموقع تويتر لتطالب الجميع بالتوقف عن طرح هذا السؤال.



وكتبت قائلة: سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو دخيلك شو عاملة؟ ومابعرف ليش متوقعين ما قول؟



وتابعت: فابتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن دخيلكم ماتسألوني، شو ماكنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها؟ كأنه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟



وسبق أن تفاعلت النجمة السورية أصالة مع أنباء خضوعها لجراحة تجميل في الوجه بدت واضحة في إطلالتها بحفل دبي، ولكنها رفضت كشف التفاصيل، وقالت إن القصة طويلة وتحتاج لوقت لشرحها، وستكشف كل الأسرار بعد اكتمال تعافيها.



وعلقت أصالة، على خبر خضوعها لجراحة تجميل في الوجه خلال لقائها مع برنامج the insider على هامش آخر حفلاتها على مسرح كوكا كولا آرينا في دبي، قائلة: ده موضوع يطول شرحه، فيه أشياء كثيرة، لسه في طور الشفاء مخفتش على الآخر وده موضوع لازم أقعد فيه على كرسي ونحكي فيه من الأول.