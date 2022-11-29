انت الان تتابع خبر بعد زنا المحارم تسريب فيديو صادم لحمو بيكا وطليقة لاعب مصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار فيديو مسرب جمع بين مطرب المهرجانات، حمو بيكا، وطليقة اللاعب المصري محمود كهربا، جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد ان تم تداولها بشكل مكثف، لتنتشر بعدها الأقاويل حول وجود علاقة سرية تجمعهما.

وبعد ان كثرت الشائعات حول ارتباطهما، خرجت المذيعة، سارة خليفة، عن صمتها، ونفت لبرنامج ET بالعربي، ارتباطها بحمو بيكا، مؤكدة ان مقطع الفيديو تم التقاطه خلال مطاردة أحد المعجبين لهما أثناء التسوق وشراء الملابس.

وأكدت سارة، ان حمو بيكا أعز صحابها وتعتبره كأخ لها، كما ان زوجته شمس صديقتها، وتعرف بخروجهما معا للتسوق من اجل احد الحفلات، لكن احد المعجبين طلب التقاط صورة له مع بيكا، وعندما ذهب، عاد وصورهما معا دون رغبة منهما، وسربها ونشرها.

وبدوره، أكد حمو بيكا: ان الجميع يسأله عن علاقته بسارة خليفة، الا ان ما تم نشره غير صحيح، مؤكدا انهما خرجا للتسوق معا، وزوجته على علم بذلك.

وعلى صعيد آخر، علق مطرب المهرجانات، على تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه يحتويهم، وبمثابة أب لهم، وقال: "الآن حسينا بالأمان...مصطفى كامل كالأب لجميع مطربي المهرجانات الشعبية"، رغم انه وبحسب تعبيره انه تعرض للظلم والقهر سابقا.

وختم مداخلته مع احد البرامج: "طلعت أمي عمرة مخصوص عشان تدعي للفنان مصطفى كامل".

يذكر ان حمو بيكا قد أثار غضبا كبيرا بين الجمهور والمتابعين بعد انتشار أغنية فاضحة له كان قد اداها قبل سنوات وعاد صداها مجددا، بسبب معناها وكلماتها التي تشجع على زنا المحارم.